"Аз съм: Селин Дион": Нов филм разкрива подробности за рядкото ѝ заболяване

П евицата Селин Дион разказва за диагнозата си Синдром на скования човек (Stiff person syndrome, SPS) в новия си документален филм, а медицинските специалисти я похвалиха за това, че „излиза наяве“.

Филмът "Аз съм: Селин Дион" се съсредоточава около пътуването на Дион към това да се завърне на сцената, докато се бори с рядкото си неврологично заболяване.

В трейлъра Дион казва, че феновете ѝ липсват и че е решена отново да пее за тях.

"Ако не мога да бягам, ще ходя. Ако не мога да ходя, ще пълзя", казва тя в трейлъра. — "Но няма да спра".

Дион обяви, че е била диагностицирана със Синдром на скования човек, който няма лечение, във видео в Instagram от 2022 г.

Синдромът на скованият човек (SPS) е рядко автоимунно неврологично заболяване. При някои хора SPS може също да засегне мозъчния ствол, причинявайки симптоми като двойно виждане и проблеми с говора.

Има и „невидими симптоми“, свързани с болестта, включително болка, умора и проблеми с емоционалното благополучие.

Докато медицинските специалисти не знаят какво причинява синдрома, той атакува пътища в имунната система, които пречат на нервите да станат прекалено възбудими. Заболяването се счита за рядко, но нови изследвания показват, че може да не е толкова рядко, колкото се смяташе досега. Наскоро публикувани проучвания установиха, че разпространението на SPS е по-близо до два до три на 100 000.

Celine Dion documentary details rare disease: 'Credit for her coming out' https://t.co/CPUMu8C0Dz pic.twitter.com/6DAFU73nmY