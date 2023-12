САЩ изпращат на Украйна нова военна помощ за 250 млн. долара

С АЩ ще изпратят на Украйна нова военна помощ в размер на 250 милиона долара, съобщи американският държавен секретар Антъни Блинкън, цитиран от агенциите.

⚡️ The US has announced a $250 million military aid package to Ukraine, including ammunition and various weapons systems. This funding is separate from the $61.4 billion requested by the Biden administration for additional support to Ukraine.