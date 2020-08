Самолет със 191 души на борда се разби в Индия, има загинали

С амолет на авиокомпания "Еър Индия Експрес" със 191 души на борда се разби в южния индийски град Кожикод (Каликут) в щата Керала, съобщиха осведомителните агенции, цитирани от БТА.

An Air India Express plane has broken into two pieces after skidding off end of runway at an airport in the southern state of Kerala, officials say https://t.co/ZFaPbD3Rlb pic.twitter.com/rU2Qk2U8c9