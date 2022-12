Saint Levant: Рапърът, за когото всички говорят

Saint Levant e 22-годишно момче от Арабския свят, което се занимава с музика.

В края на годината, той се сдоби с бърза международна слава.

Истинското име на рапъра е Марван Абделхамид.

Има палестински, алжирски, френски и сръбски корени и нарича себе си "Lover Boy Levant".

He rapped in English, Arabic, and French all smooth af. pic.twitter.com/JTLZ5122HU