Блокираха Кание Уест в Instagram и Twitter

С оциалните мрежи Instagram и Twitter ограничиха акаунтите на американския рапър Кание Уест, известен още като Йе, след като той публикува коментари, осъдени като антисемитски, съобщават световните новинарски агенции.

В неделя говорителка на Twitter каза, че акаунтът на рапъра е бил блокиран заради нарушаване на правилата на социалната мрежа.

