Макс Ферстапен триумфира в квалификацията преди Гран При на Япония

С ветовният шампион във Формула 1 Макс Ферстапен се справи с болидите на Макларън и изненадващо спечели квалификацията за място преди Гран При на Япония. Сесията беше крайно драматична, най-вече заради малките дистанции във времената, както и доста равностойното каране на повечето от пилотите. Състезателят на Ред Бул от Нидерландия даде време от 1:26.983 минути в третото завъртане по трасето, което му осигури и старт от първата редица утре.

Веднага след него се наредиха и двата Макларън-а, като Ландо Норис остана 2-и с 1:26.995 или изоставане от 0.014, а трети е Оскар Пиастри с време 1:27.27 или пасив от 0.044.

Max celebrates his first pole of the season 👏👏 #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/hClm6CTR5i

Макларън влезе много силно през този сезон, като Норис и Пиастри спечелиха първите две състезания, а сега в Япония доминираха със стабилно представяне в тренировъчните сесии. Това донесе на отбора статута на фаворит за цялата дистанция в Япония, където се провежда третия кръг от сезона в най-комерсиалното автомобилно състезание, но дъждът днес и очаквания също така и в неделя, правят Ферстапен и неговия Ред Бул доста сериозни претенденти.

Четвъртото място в днешната квалификация беше за Шарл Льоклер (Монако) от отбора на Ферари с време 1:27.299, а топ 6 допълниха двата болида на Мерцедес. 5-и е Джордж Ръсел – резултат от 1:27.318, а след него е Кими Антонели с 1:27.555.

Good to see the Pirelli Pole Position Award in Max’s hands again 😬 #JapaneseGP pic.twitter.com/fehMYtbnSM