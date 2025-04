Ким Чен-ун демонстрира уменията си по стрелба със снайперска пушка

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун посети военна тренировъчна база на частите за специални операции на Корейската народна армия, предаде Ройтерс, като се позовава на севернокорейски медии.

Ким се качи на наблюдателен пост, за да наблюдава общата тактическа подготовка и състезанието по стрелба с леко стрелково оръжие, провеждани от бойците от различни части за специални операции в рамките на програмата за обучение, съобщи държавната информационна агенция КЦТА.

Today, #KimJongUn posed with servicemen of the #Korea n People's Army Special Operations Forces and took commemorative photos pic.twitter.com/kq1FuOSl2U

"Укрепването на силите за специални операции представлява основен компонент на настоящата стратегия за изграждане на армията в момента", заявил е Ким. Той е определил укрепването на силите за специални операции катп ключова част от настоящата военна стратегия и е очертал редица основни задачи, насочени към повишаване на оперативните им способности.

Today, #KimJongUn inspected a training base of Korean People's Army Special Operations Forces, and gave guidance



KJU expressed his expectations of loyalty and faith from the servicemen pic.twitter.com/7o9IyHkNOe