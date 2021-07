Почти 50-градусова жега измъчва Източна Турция

П очти 50-градусова жега измъчва през последните дни Източна Турция, като най-горещо вчера е било в Джизре, окръг Шърнак, където термометрите са показвали 49,1 градуса, съобщава турската частна телевизия НТВ.

Това е най-високата температура, измервана досега в страната. С нея Джизре бие собствения си рекорд, който досега бе с 0,1 градуса под засечената вчера стойност.

In recent days, all-time record highs have been set in Turkey, northern Japan and Northern Ireland, while the mercury reached 110 in Montana https://t.co/ATs00LzECp