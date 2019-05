С идни обяви първите си големи ограничения за водата в рамките на десетилетие. Те ще бъдат въведени за домовете и бизнеса заради рекордна суша.

Правителството на Нов Южен Уелс заяви, че по-големите водосборни басейни в региона на Сидни са с едни от най-ниските приливи от 40-те години на миналия век и че ограниченията ще бъдат въведени от следващата седмица, съобщава АФП.

"Регионалният NSW преживява рекордна суша", заяви в изявление министърът на водите на югоизточната държава Мелинда Пейви.

Водните ограничения в Сидни означават, че домакинствата в региона ще трябва да бъдат ограничени заради опазването на водата.

Хората в Сидни могат да бъдат глобявани до 220 австралийски долара (150 американски долара), а бизнеса до 550 австралийски долара за оставяне на работещ маркуч с вода или използване на впръскваща система за напояване на техните градини.

Австралия се изправи през най-горещото си лято от миналия декември до февруари.

