Човечеството все повече се отдалечава от целта да овладее глобалното затопляне, а пропастта между амбициите на Парижкото климатично споразумение и количеството на парниковите емисии се разширява, предупреждава годишният доклад на Програмата на ООН за околната среда.

За да задържат повишаването на температурата на планетата под 2 градуса по Целзий, правителствата ще трябва до 2030 г. да ограничат тройно повече парниковите емисии спрямо поетите ангажименти в Париж преди 3 години.

А за да не надхвърли покачването на средната температура на Земята 1,5 градуса, поетите ангажименти трябва да се умножат по 5.

Най-тревожната новина е, че разликата между сегашното ниво на емисиите и равнището, на което те би трябвало да бъдат дори според договора от Париж, става все по-голяма.

През 2017 г. емисиите на газове с парников ефект започнаха да се увеличават след три години на относителна стабилност. През 2018 г. тази тенденция вероятно ще се запази, с очакване за нарастване на емисиите от енергийния сектор, който представлява три четвърти от всички, предупреди Международната агенция по енергетика.

Очакванията за бъдещето са дори по-мрачни, отколкото през миналата година и поради това, че не бива да се разчита на бързо и широко внедряване на технологията за абсорбция на въглероден диоксид.

През 2017 г. парниковите емисии достигнаха рекордните 53,5 гигатона еквивалент на въглероден диоксид – със 0,7 гигатона повече, отколкото през 2016 г. (1 гигатон е равен на и милиард тона – бел. ред.)

За да удържи затоплянето в рамките на 2 градуса по Целзий, през 2030 г. човечеството ще трябва да е ограничило емисиите от въглероден диоксид до 40 гигатона, а за целта от 1,5 градуса - до 24 гигатона.

