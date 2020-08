CNN: Рекорден брой американци се отказаха от гражданство

Р екорден брой американци се отказват от гражданството си, съобщава CNN, позовавайки се на проучване на счетоводната компания Bambridge Accountants.

Така според компанията през първата половина на 2020 г. над 5800 души се отказаха от американското си гражданство.

За сравнение, само 2 072 души направиха това за цялата 2019 година.

If you want to renounce your American citizenship, you must pay $2,350. 😊 | A record number of people are giving up their US citizenship, according to new research. Here's whyhttps://t.co/jKM88fBOXk