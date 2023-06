След 20 г. зад решетките: Помилваха майка, осъдена за убийството на четирите ѝ бебета

Ж ена, осъдена като най-големия сериен убиец в Австралия, бе помилвана, след като е излежала 20 години зад решетките за убийството на четирите си деца, което изглежда е една от най-тежките съдебни грешки в страната.

Главният прокурор на Нов Южен Уелс Майкъл Дейли се намеси, за да нареди освобождаването на Катлийн Фолбиг въз основа на предварителните заключения на разследването, което установи "основателни съмнения" относно вината ѝ за четирите смъртни случая.

Дейли заяви на пресконференция в понеделник, че е разговарял с губернатора и е препоръчал безусловно помилване, което е било дадено, и тя ще бъде освободена от поправителния център в Кларънс още същия ден.

Kathleen Folbigg, 55, was convicted of killing kids Patrick, Sarah, Laura and Caleb, who all died between 1989 and 1999 https://t.co/7b28NOWpgY

"Това беше ужасно изпитание за всички засегнати и се надявам, че днешните ни действия могат да сложат край на този 20-годишен въпрос", каза Дейли, който добави, че е информирал Крейг Фолбиг, бащата на бебетата, за решението си.

"Това ще бъде тежък ден за него", каза той.

През 2003 г. Катлийн Фолбиг беше вкарана в затвора по три обвинения в убийство и едно в непредумишлено убийство след смъртта на четирите ѝ бебета в продължение на десет години от 1989 г. насам. Във всеки един от случаите тя е лицето, намерило телата им, въпреки че няма физически доказателства, че тя е причинила смъртта им.

Съдебните заседатели се съгласяват с аргумента на обвинението, че вероятността четири бебета от едно семейство да умрат от естествена смърт преди да навършат две години е толкова безкрайно малка, че може да се сравни с летящи прасета.

Те отбелязват и съдържанието на дневника ѝ, в който се съдържат пасажи, които по онова време изолирано се тълкуват като признание за вина.

Неотдавна, през 2019 г., разследване на присъдите ѝ установи, че няма основателно съмнение, че е извършила престъпленията. Но миналата година започна друго разследване, след като се появиха нови научни доказателства, които дадоха генетично обяснение за смъртта на децата.

В заключителните си изказвания Софи Калан, водещият адвокат, подпомагащ разследването, заяви, че "въз основа на цялата съвкупност от доказателства, с които разполага това разследване, съществува основателно съмнение относно вината на г-жа Фолбиг".

Тя също така съобщи на разследването, че в заключителните си изявления директорът на прокуратурата на Нов Южен Уелс е посочил, че също е "отворен за разследването да заключи, че има основателни съмнения относно вината на г-жа Фолбиг".

Kathleen Folbigg convicted of the murder of daughters Sarah and Laura and son Patrick, and the manslaughter of another son, Caleb has been pardoned and walked free from prison today.

A tip for Kathleen Folbigg, keep away from Lisa Wilkinson.

https://t.co/phv0tLPZMC