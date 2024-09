Предупреждение за "пълно унищожение": Ураганът "Хелън" връхлетя Флорида

У раганът "Хелън" се засили до изключително опасната четвърта категория.

Много жители на Флорида са изправени пред „дългосрочно катастрофално възстановяване“ в резултат на урагана "Хелън", като много домове вероятно „вече няма да бъдат подходящи места за живеене“, каза ръководител на благотворителна организация във Флорида.

Томас Манц, президент и главен изпълнителен директор на Feeding Tampa Bay, казва, че пълното въздействие няма да бъде разкрито за "известно време", докато се разсъмне в САЩ.

Той обясни, че наводненията са по-голям проблем от вятъра и дъжда, като "Хелън" вероятно е причинила повишаване на водата "два до три фута" над нормалните нива в засегнатите райони.

„Тук се казва, че се криеш от вятъра и бягаш от водата, а водата ще бъде съществен проблем по целия път през западния бряг на щата Флорида.“, допълни той.

🌀New update: Hurricane Helen is expected to hit land in Florida on Thursday and intensify to a category 4, threatening to cause life threatening storm surges, flooding and winds.



🔗Check out Evidence Aid’s collection on windstorms: https://t.co/23pA4mLtgx — Evidence Aid (@EvidenceAid) September 26, 2024

Ураганът достигна днес сушата в американския щат Флорида, съобщи Националният център за ураганите на САЩ, цитиран от Франс прес.

We are not even in Hurricane Helen’s path but just the storms surrounding it has all of South Florida on Tornado 🌪️ Watch til 8pm tonight. Pray for Tallahassee as it’s in its direct path, could be Category 4 when it hits. pic.twitter.com/8vXGXfzfft — Omar Oropesa (@OmarSnsd) September 26, 2024

„Въз основа на данните от доплеровия радар на Националната метеорологична служба окото на урагана "Хелън" достигна сушата в района на Биг Бенд в северната част на Флорида „около 23:10 ч.“ местно време (03:10 ч. по Гринуич), се казва в изявление на центъра и се пояснява, че ураганът е от категория 4 по 5-степенната скала.

„Хелън" продължава да произвежда катастрофални ветрове, които сега нахлуват в Южна Джорджия“, се казва в съобщение на агенцията. „Това е изключително опасна и животозастрашаваща ситуация", според Националния център за ураганите.

1am EDT Friday Tropical Cyclone Update on #Hurricane #Helene:



The eyewall is now entering southern #Georgia. Please do not leave your shelter & remain in place through the passage of these life-threatening conditions.https://t.co/XtkxtGDQLT pic.twitter.com/kA94pMbJZy — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 27, 2024

От там добавят, че бурята е започнала леко да отслабва, като максималните постоянни ветрове са спаднали до 90 мили в час.

Длъжностни лица призоваха жителите по пътя на урагана да се скрият заради животозастрашаващите условия.

Губернаторът на Флорида Рон ДеСантис каза, че шофьор е загинал, когато отломки са ударили колата им.

„Когато жителите на Флорида се събудят... ние ще се събудим в състояние, в което много вероятно е имало допълнителна загуба на живот – и със сигурност ще има загуба на собственост“, каза ДеСантис.

„Ще имате хора, които ще загубят домовете си заради тази буря. Така че, моля, имайте предвид тези хора, споменете ги в молитвите си.“, допълни той.

„Ужасяващият“ ураган има силата да причини „пълно унищожение“, заяви метеорологичен експерт по-рано.

Д-р Атина Масън, метеоролог и специалист по ураганите, каза, че ако ветровете на "Хелън" се потвърдят със скорост от 140 мили в час, това ще бъде „най-силният ураган, ударил този район в ерата на сателитите“.

„Просто продължава да расте по размер, докато навлиза във вътрешността – наистина е забележително да се види, но също така е ужасяващо да се преживее това“, каза тя пред Sky News.

„Ще се увеличи по размер, но не се очаква да се засили до категория 5", заяви тя.

„Това, че категорията намалява, не означава, че заплахата намалява", категорична е Масън.

„Ще изпитаме ветрове заедно с наводнения и дъждове, които ще продължат чак до Джорджия и района на Тенеси", допълни експертът.

„Ако сте близо до мястото, където ураганът дойде на брега - това е най-силното въздействие, което бихте видели от тези силни ветрове - това е почти пълно унищожение".

„Бурята има сила, подобна на бетон, която може просто да изтласка мобилните и дървените домове напълно от основите им.“, предупреждава експертът.

* Във видеото: „Хората да не напускат домовете си”: Ураган връхлетя Мексико и Флорида

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase