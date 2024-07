“Ислямска родина”: Противоречив мюсюлмански духовник купува остров до Шотландия

П ротиворечив мюсюлмански духовник планира да закупи отдалечен шотландски остров и да го превърне в своя собствена „Ислямска държава“. За случая съобщи The Sun.

На 27 юли бе съобщено, че 45-годишният шейх Ясер ал Хабиб и неговите последователи са в напреднали преговори за закупуване на остров “Торса” в Аргайл за 3 млн. паунда.

Ясер ал Хабиб, който вече ръководи военни тренировъчни лагери, се надява, че организацията му ще може да построи собствено училище, болница и джамия на дългия една миля остров, където възнамерява да прилага законите на шариата.

Във видеоклип, в който насърчава поддръжниците си да дарят 3,5 млн. паунда, духовникът казва, че иска мюсюлманите "от цял свят“ да получат визи, за да могат да живеят в новата си "родина“.

Хабиб е обвиняван, че разпалва сектантска омраза във Великобритания и в арабския свят между шиитите и съперничещите си мюсюлмани сунити.

Той набира средства чрез своя противоречив сателитен канал Fadak TV, който управлява от няколко години от преустроена църковна зала в Бъкингамшър на стойност 2 млн. паунда.

🇬🇧'ISLAMIC STATE' - Hate cleric ‘raises £3m’ to buy Scots island & transform it into ‘Islamic homeland’ with military-style training camps Sheikh Yasser al-Habib, 45 is in talks to buy the isle of Torsa, in Argyll for £3 million. https://t.co/cQE9mX8ojG

В един триминутен видеоклип на своята телевизия Fadak TV Хабиб казва: “Ако искате да живеете свободно под знамето на имама (шиитския лидер - бел.ред.), в специална родина, подкрепете този проект.“

В същото видео друг мъж, който снима от “Торса”, казва: „Тук, братя мои, с Божията помощ искаме да построим голяма джамия, училище и хавза (шиитска семинария - бел.ред.)".

"Искаме това място да бъде родина на шиитите и вярващите“, коментира той.

Въпреки многократните предупреждения на регулаторния орган Ofcom, на Хабиб е разрешено да продължи да излъчва своите лекции, разпространявайки омраза и подстрекавайки към насилие спрямо сунитите в страната и чужбина.

The UK is quite Bizarre In London @TRobinsonNewEra is arrested on terrorist charges.



But in Scotland 'ISLAMIC STATE' Hate cleric ‘raises £3m’ to buy Scots island & transform it into ‘Islamic homeland’ with military-style training camps



The firebrand wants to create his own… pic.twitter.com/pbw9SeNV12