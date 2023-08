Рализъм, Тенгризъм...11 Религии, за които не сте чували

Р елигията е сложно нещо. От една страна, тя помага на хората да се справят с влаковата катастрофа, каквато е ежедневието, но от друга, е един от най-разделящите фактори в човешката история. Хората вършат невероятни неща в името на религията си, и то в двете посоки: невероятно-невероятно и невероятно-ужасно.

Когато става въпрос за това какви са религиите, това всъщност е доста добре установено: От тези хора преобладаващото мнозинство - около 95% - принадлежи към една от трите авраамически религии (християнство, ислям и юдаизъм), към една от основните индийски религии (включително хиндуизъм и будизъм) или към една от основните източноазиатски религии (които включват даоизъм и шинтоизъм).

Но тези изключително популярни религии не са единствените възможности, а по-малко от 1 % от населението на света изповядва малко по-неизвестна вяра - и така е било през цялата история.

Някои от тези по-малки религии са доста познати. Докато повечето хора са чували за Уика или Зороастризма например, има тонове религии, които са по-малко известни. Религията - определяна като добре дефинирана система от вярвания във висша сила, която се признава и почита с поклонение и спазване на кодекс на поведение - има много, много форми.

Кокосова религия

Религията на кокосовия орех е създадена във Виетнам през 60-те години на ХХ век и въпреки че е известна и с на пръв погледбезобидното име "Религия на конгениалността", правителството на района я смята за крайно подозрителна и преследва последователите ѝ с отмъщение. Начело на религията стоял така нареченият Кокосов монах: Нгуен Тхан Нам бил син на богато семейство, който намерил своите убеждения, живеейки в сянката на Седемте планини.

Той бързо става известен с религиозните си практики: Той преживявал само с кокосови орехи, насърчавал другите да извършват добрини и медитирал под образи от други религии, включително християнството и будизма. От най-голямо значение са били идеите за мир - и по времето, когато напрежението между Северен и Южен Виетнам е било най-голямо, е лесно да се разбере как малцина управляващи биха искали да чуят това, което той има да каже.

Сред тези, които са се обучавали при Кокосовия монах, е Джон Стайнбек IV, който следва стъпките на по-известния си баща, когато пише за преживяванията си там. Той пише (чрез Tricycle): "[Кокосовият монах] беше истинско въплъщение на класическата поза "Не се притеснявай - бъди щастлив", която е вечно очарователна и загадъчна в един полудял свят". Опитите на монаха да се свърже с властите - включително с правителството на Сайгон - за да насърчи мира, приключват през 1990 г. Той е убит в схватка между негови последователи и органите на реда, а след това тези последователи се оказват в съда. Какво точно се е случило с тях, е забулено в мистерия.

Агори

More interviews from the Ambubachi Mela in Kamakhya, Assam!



Have you ever heard of an Avdhut? Did you know they are different from an Aghori? 🔱🤯



This was the first time that I met an Avdhut, after this I sat with them many times and felt so comforted in their presence.



Let… pic.twitter.com/Z0KuRIwPCq — Kamya Buch | Spiritual Ascension 𓆸 (@iamkamyabuch) August 11, 2023

Когато религиозните обреди навлязат в територия, която масовото общество смята за табу, е лесно нещата да се превърнат в нещо повече от слухове и всяване на страх. Точно това се е случило с индийските агори - те съществуват от V в. пр.н.е. и всеки, който е чувал за тях, може би е чувал за слухове за религия, обсебена от яденето на мъртъвци... с малко некрофилия за добро. Колко от това е истина?

Фотографката Тамара Мерино иска да разбере, затова заминава за Северна Индия, за да живее заедно с тях в продължение на месец. Първо, основното: Агор е нещо близко до хиндуизма, тъй като вярва и се покланя на Шива, бога на разрушението. Тя обяснява пред Refinery 29: "Ето защо те се потапят в среда, където смъртта ги заобикаля като част от ежедневието им. Те ядат човешка плът за специфични ритуали и използват човешки черепи и кости за церемонии и бижута."

Но Мерино казва също, че е научила, че практиките им имат нещо повече, отколкото разкрива един бърз поглед. Ритуалите, на които е станала свидетел, не само са били дълбоко уважителни, но и са се кореняли в идеята, че животът е свещен и че всички са равни. Всъщност на връзката им със смъртта се приписва, че им дава и силата да лекуват и да извършват екзорсизъм. "Бях поразена от това колко човешко е всичко това", отбелязва тя. "Те са хора, изпълнени с безкрайна любов и уважение."

Вероизповеданията на Джон Балу Нюброу



Джон Балоу Нюброу може би щеше да продължи да бъде доволен като зъболекар, ако не се беше оказал посетен от ангел, който му продиктувал изцяло нова версия на Библията. През 1882 г. той публикува своята Библия на Оасп и в нея основно се проповядва, че всеки пророк, дошъл преди него, е проповядвал едни и същи универсални истини. След като тези думи са били предадени на човека, те са се опорочили... което, честно казано, е лесно да се разбере как би могло да се случи.

Нюброу привлича малка група последователи, които се отправят към отдалечените места на американския югозапад, за да създадат комуна, в която вярващите живеят от земята и осиновяват сираци. Не е лоша сделка, нали? За съжаление, поредица от нещастия, включващи масови неурожаи, епидемии от болести и разногласия по отношение на доктрините, означават, че нещата така и не потръгват. Всеобщите вярващи от Космон обаче все още съществуват, имат няколкостотин членове и храм в Бруклин: През 2018 г. те бяха описани в "Ню Йорк Таймс".

Текстът на Оахспе (който не се приема буквално) е забележителен с това, че на страниците му се съдържа едно от първите описания на извънземен космически кораб, а също така има и някои интересни тълкувания на други идеи. Бог, смятат вероучителите, е изборна длъжност, която временно се дава на високо издигната душа - и всяка душа има шанс да стигне до богоподобни висоти, ако живее според заветите, които включват въздържане от месо и като цяло е добър и внимателен човек.

Today in strange texts. Predating the Urantia Book,“Oahspe: A New Bible” 1882. Written by Ohio dentist John Ballou Newbrough via automatic writing claiming divine inspiration. It contains its own internal cosmogony/doctrines and defines a masculine+feminine creator, the Jehovih pic.twitter.com/buThIVH8zx — Adrian Georges (@BasedMaterialsm) September 2, 2022

Атенизъм

Фараонът Ахенатен е баща на по-известния цар Тутанкамон, което е леко парадоксално. Ахенатен предприема огромни стъпки, за да остави своя отпечатък върху Египет, но голяма част от направеното от него е отменено след смъртта му - включително и преразглеждането на пантеона на познатите египетски богове и издигането на една единствена фигура - Атон - начело на новата му религия - атенизма. Той толкова се стреми да заличи почитането на другите богове, че по време на 17-годишното му управление имената и изображенията на пантеона са изтрити и задраскани от безброй паметници. Въпреки това неговата бъдеща нова египетска религия днес е забулена в мистерия: Много от съчиненията и паметниците, които е създал и построил, са унищожени по същия начин.

Според експертите от Американския изследователски център в Египет Атон е бил фигура, която не е била точно представител на слънцето, а на животворната светлина, която идвала от слънцето. (Собственото му име, променено от Аменхотеп IV, означавало "Ефективен за Атон".) Една от вероятните причини за цялостната реконструкция предполага, че обявяването му за пророк на единствения бог на нацията - на теория - би му дало огромен тласък на властта, който да постави него и семейството му като преки проводници на това новоиздигнато божество.

Интересно е, че новата религия на Ахенатен е ясно изобразена в изкуството на неговото поколение: Изображенията на фараона и съпругата му Нефертити имат характерен вид. Те са издължени и неземни, което се смята за съзнателно решение да се отрази докосване до божественото. След смъртта му нещата се връщат към нормалния си вид.

Телема

Алистър Кроули е може би най-известен с Херметичния орден на Златната зора, но той напуска ордена през 1900 г. Четири години по-късно, по време на медения си месец в Кайро, той сяда и само за няколко дни написва "Книга на закона" и очертава принципите и вярванията, които ще се превърнат в неговата религия - Телема.

Кроули твърдял, че книгата не е точно негова, а че му я е продиктувала неземна същност на име Айвас. От книгата Кроули изтръгва три стиха, които щели да формират гръбнака на неговата религия: най-вече "Прави каквото искаш, това ще бъде целият закон". С други думи, Кроули проповядвал, че всеки отделен човек сам трябва да определи и след това да следва своите етични и морални насоки. Опасно? Изкушаващо? Несъмнено!

Кроули и неговите последователи практикуват религията си в един комунален дом в Сицилия, преди да бъдат изгонени от Бенито Мусолини - и както много други неща, на теория тя звучи по-добре, отколкото на практика. В автобиографията си Бети Мей разказва, че е виждала котки, убити по време на церемонии, които са включвали пиене на кръвта им, докато е била заобиколена от стенописи, които биха накарали илюстраторите на "Кама Сутра" да се изчервят. Нещата наистина се объркват, когато една от тях умира малко мистериозно. Като причина за смъртта му се посочват усложнения от пиенето на котешка кръв или гаден случай на тиф, причинен от пиене на замърсена вода от абатството, но и в двата случая това означава край на сицилианския религиозен кошмар на Кроули.

Рализъм



През 2018 г. The Irish Times интервюира Моя Хендерсън, която се е разочаровала от католическата вяра, в която е родена и израснала; след като става раелистка, тя се издига до ръководител на ирландското движение. Тя обобщи религията като учение, че древните предци на човечеството са били извънземни и че тези извънземни ще се завърнат, след като хората се организират достатъчно, за да построят посолство и да отворят вратата на Земята.

Тя е създадена от френски автомобилен състезател на име Клод Ворильон и Хендерсън обясни, че я е основал на Библията: Той разказа, че Библията е написана на староеврейски език и след това е преведена на гръцки, латински и други езици, но думата "Бог" е преведена погрешно. Думата в оригинала на Библията е "Елохим", [а] Елохим означава "тези, които са дошли от небето" и именно те са създали нас и света, какъвто го познаваме."

От вярващите се очаква да водят начин на живот, който има за цел да ги доближи до техните извънземни предци, и включва неща като вегетарианство, отказ от кофеин, кръщение и практикуване на неща като медитация и даване на десятък на църквата, за да се финансира гореспоменатото посолство. Ключово е свободното отношение към секса, което включва забрана на хомофобията и дискриминацията, основана на пола и сексуалността. Изглежда доста безобидно, но не е минало без спорове: Предполага се, че в съответствие с насърчаването на световния мир, първоначалният им символ е комбинация от свастика и звезда на Давид. Това не се прие добре.

Тенгризъм



Тенгризмът е труден за описване, тъй като е означавал много неща за много различни хора. Както го обясняват от Централноазиатското бюро за аналитични доклади, това е религията на номадските народи, които от векове живеят в азиатските степи, и през годините много се е променила - особено с влиянието на ислямските мисионери.

It's hilarious that Arabs think that Turks are afraid so they are silent but in reality these Turks know that Erdogan is the personal agent of the Arabs hence the silence otherwise the Arabs know or try to hide what happened to them before abbassid if it existed at all. https://t.co/uUyMOGhVk6 pic.twitter.com/A3gKLZ1zH6 — Gok Tengri (@GokTengrism) August 9, 2023

Различните групи са вярвали в различни неща и поради промените в теологията е трудно да се каже как точно са изглеждали древните номадски вярвания. Обикновено се смята, че тенгризмът се корени в идеята, че всички и всичко са съжителствали - за разлика от това да има хора на Земята и божество горе на небето - и духовете на древните предци са останали с техните потомци. Това го правело достъпен за всички, вместо божественото да се ограничава до жреците. Това също така означава, че всеки е отговорен за това да живее по начин, който е уважителен към природния свят и другите живи същества около него: Всеки, който нарушавал това, не бил осъждан на ад, а обричал кръвната си линия на прокълнато съществуване.

Тенгризмът разполага с пантеон от духове и полубогове, а отговорник за всичко това е Тенгри, небето. Той е не само всезнаещ, но и изключително толерантен: Тенгризмът може спокойно да съжителства с други религии и да не се притеснява от това, че дели една стая. Съвременният тенгризъм е също толкова сложен и макар че много хора на Запад може да не са чували за него, те са чували за един от най-известните практикуващи тази религия: Чингис хан.

Суммум



Малката религия Суммум влезе в националните новини още през 2008 г., когато се обърна към съда за правото да издигне паметник, който включваше тяхната версия на Десетте Божи заповеди, наречена Седемте афоризма. Проблемът, за който съобщава "Ню Йорк Таймс", се състои в това, че на публично място вече е имало спортен паметник с Десетте Божи заповеди, а представителите на Суммум са заявили, че искат същото право. Делото стига до Върховния съд, който застава на страната на града.

Репортажите по онова време се занимаваха предимно с въпросите на свободата на словото и не навлизаха в подробности какво точно представлява Суммум - което е жалко. Вторият от Седемте афоризма е може би най-интересният - "Както горе, така и долу; както долу, така и горе" - особено като се има предвид, че те съблюдават вековната практика на мумифициране - с малко актуализация.

Както и при традиционната мумификация, органите се отстраняват и обработват отделно, но накрая се заменят. Цялото тяло се обработва в нещо, което се описва като "кръщелен купел, пълен със специален консервиращ разтвор, съставен от определени течности, някои от които са химикали, използвани в генното инженерство". Тленните останки се увиват и покриват със слоеве памук, полиуретан, фибростъкло и смола, поставят се в бронзов или стоманен саркофаг и след това се запълват със смола. Философията на Summum може би не е изненадващо, че се занимава с цикъла на душите през живота, смъртта и напредъка на знанието, като учи, че личният опит е единственият истински начин за придобиване на знания.

Движение "Аз Съм"



През 1930 г. - така гласи историята - Гай Балард (на снимката, със съпругата си Една) се разхождал по калифорнийската планина Шаста, когато към него се приближил човек, който твърдял, че е божественият Сен Жермен. Той му обяснил, че е възнесен Учител на АЗ СЪМ, и така се родила Дейността АЗ СЪМ, описана на страниците на текст, наречен "Разкрити тайни". В него Балард проповядвал, че богатството и енергията вървят ръка за ръка, като твърдял, че последователите му ще се научат как да използват божествената енергия, която тече във Вселената, насочвайки я към лична изгода и в крайна сметка към духовно извисяване.

Балард - който твърдял, че е прероденият Джордж Вашингтон - оглавил движение, което изисквало от последователите да направят църквата свои бенефициенти по всякакви финансови въпроси, което завършило според очакванията. След като Балард умира девет години след видението си в планината, близкото му обкръжение е обвинено в измама. Сред твърденията си, че всъщност са направили неща, които са предотвратили национална трагедия, вдовицата на Балард и съоснователка на "Аз съм" Еда не си направи никаква услуга. Според "Лос Анджелис Таймс" тя отговорила директно на възрастна жена, която искала да си върне бижутата: "Ако беше донесла на света толкова любов и благословия, колкото аз, нямаше да е в това положение".

След като всичко това се случи, движението зае малко по-незначителна роля, но все още е наоколо. Към 2000 г. движението АЗ СЪМ се е превърнало в няколко различни общества и има няколкостотин светилища по целия свят.

Митраизъм

Мистерийните религии на Древна Гърция и Рим са завладяващи примери за това как хората все пак могат да запазят една тайна... за съжаление на всеки, който иска да разбере какво всъщност са представлявали те. Характеризиращи се с обреди и ритуали, в които хората е трябвало да бъдат посветени, тайната около тях е оставила съвременните историци да се опитват да сглобят какво точно са вярвали. Това невинаги е лесно, дори за религии - като митраизма - при които някои неща са били открити.

Не съществуват реални текстове от някой, който е бил посветен в митраистката религия, така че това оставя много във въздуха. Спори се дори дали митраизмът е бил случай на приемане от римляните на ирански бог или не, но ако не можем да се съгласим с това, то с какво можем да се съгласим? Не много, освен факта, че митраизмът изчезнал с навлизането на християнството, като цяло бил заметен под килима и потъпкан с други култове и религии.

Това, с което разполагаме, е образност и тя е странно специфична. Митра е изобразяван как убива бик, като го пробожда в рамото и го оставя да кърви, а кръвта изтича, за да бъде консумирана от куче и змия. И сякаш това не е достатъчно лош ден за бика, той има и скорпион, който е готов да ужили много личните му, деликатни части. Защо? Кой знае! Има много теории за плодородието и цикъла на живота, но в крайна сметка никой не е сигурен.

Движение Принц Филип

Това е нещо, което се появява като мем във Facebook, изглежда невероятно, получава всякакви хапливи коментари, след което бива превъртяно - но е абсолютно вярно: съществува религия, в която в едно отдалечено кътче на света британският принц Филип е почитан като бог. Когато Филип умира през 2021 г., Би Би Си прави профил на членовете на две села на остров Тана, които го почитат като нещо, което антропологът Кърк Хъфман веднъж обясни като "рециклиран потомък на много силен дух или бог, който живее на една от техните планини".

Заслужава да се отбележи също, че не всички са вярвали и по време на смъртта му поклонниците му са намалели до едва няколкостотин души. Идеята била, че бракът на Филип с Елизабет II е сбъдване на пророчество, според което един от техните хора щял да замине за чужбина, да се ожени за властта и да работи за постигане на световен мир. Как Филип получава главната роля в този силен разказ? Всъщност никой не знае, но се знае, че това вече е било факт, когато той посещава островите за първи път през 70-те години на ХХ век.

Когато синът му, тогавашният принц Чарлз, посети островите през 2018 г. след сложен траурен период, се заговори, че щели да заменят Филип с Чарлз. По време на коронясването на Чарлз жителите на селото приеха изпълняващия длъжността британски върховен комисар Майк Уотърс по време на ден на церемониално пиене, танци и празнуване.