При обработени 60% от протоколите: Путин печели 87,26% от гласовете

К андидатът за президент на Руската федерация и действащ държавен глава Владимир Путин води на тазгодишните президентски избори с 87,26 процента от гласовете при обработени 60,01 процента от протоколите, предаде агенция ТАСС, като се позова на данни, публикувани от Централната избирателна комисия на Русия.

На второ място се класира кандидатът на Комунистическата партия на Руската федерация Николай Харитонов, който е събрал 4,18 процента от гласовете, според частичните резултати. Следват кандидатът на партия „Нови хора“ Владислав Даванков, който е получил 3,99 процента, и кандидатът на Либерално-демократическата партия на Русия Леонид Слуцки с 3,12 процента.

При тези резултати Владимир Путин гарантирано побеждава на изборите и няма да има втори тур, посочва ТАСС. За победа на първи тур на президентските избори е необходимо кандидатът да получи над половината от гласовете на участвалите избиратели.

