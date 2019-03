П равителствата приветстваха падането на последния бастион на "Ислямска държава" в Багуз.

Президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че източникът на потенциални терористични нападения е бил елиминиран, но предупреди, че заплахата остава и борбата срещу терористичните групи трябва да продължи.

"Елиминирана беше сериозна опасност за нашата страна. Заплахата обаче остава и борбата срещу терористичните групировки трябва да продължи", отбеляза Макрон в два поста в Туитър, в които отдава почит на международната коалиция след новината за капитулацията на последното убежище на ИД в Сирия.

Франция участва с 1200 военни в операциите на антиджихадистката международна коалиция: във въздушни операции, със специални части в Сирия, с артилерия и в обучението на иракската армия.

"Изразявам почитта си към нашите партньори и армиите на международната коалиция, част от която е и Франция. Те се бориха решително с терористите в името на нашата сигурност. Няма да забравим жертвите на ИД", написа Макрон, определяйки преодоления днес етап като внушителен.

Премиерът на Великобритания Тереза Мей нарече падането на бастиона "исторически крайъгълен камък" в борбата срещу "Ислямска държава" и каза, че британското правителство остава ангажирано с изкореняването на тяхната отровна идеология.

"Приветствам неуморния труд и извънредната смелост на британските сили и на партньорите ни в международната коалиция, надвили ДАЕШ в Сирия и в Ирак", заяви тя в комюнике.

"Освобождаването на последната територия, държана от ДАЕШ, е исторически етап, който не би бил възможен без тяхната отдаденост, професионализъм и кураж", добави Мей.

"Не бива обаче да изпускаме от поглед заплахата, каквато е ДАЕШ, и правителството (на Великобритания) е все така решено да изкорени пагубната им идеология. Ще продължим да правим необходимото, за да браним британския народ и нашите съюзници", заключи тя.

Участник в международната коалиция начело със САЩ, Великобритания изпрати близо 1400 военни в помощ на местните антиджихадистки сили и осъществи над 1600 въздушни удара в Ирак и Сирия по данни на британското правителство, напомня АФП.

Външният министър на Германия Хайко Маас определи края на халифата като "важна стъпка", но предупреди, че все пак е ясно, че "Ислямска държава" продължава да представлява значителна заплаха, добавяйки, че "няма да подценяваме тази заплаха".

По-рано днес говорител на Сирийските демократични сили (СДС) - подкрепяна от САЩ опозиционна сирийска групировка, обяви в Туитър капитулацията на Багуз - последното гнездо на съпротива на "Ислямска държава" в Сирия.

"Така нареченият халифат е напълно елиминиран. Багуз е освободен.

Военната победа над ДАЕШ е завършена", написа в Туитър Мустафа Бали - шеф на медийния офис на СДС, цитиран от Ройтерс. Той използва абревиатурата на арабското название на "Ислямска държава".

UPDATE: “Baghouz has been liberated. The military victory against Daesh has been accomplished,” Mustafa Bali, head of the SDF media office, wrote on Twitter https://t.co/Gpvl55Z3RC