Нулева видимост и затворени пътища: Ню Мексико в капана на прашна буря (ВИДЕО)

В щата Ню Мексико бушуваха прашни бури, които затрудниха движението по магистралите, а Националната метеорологична служба изпрати до мобилните телефони извънредно предупреждение, в което се алармира за условия на нулева видимост и неблагоприятни последици за здравето на бебетата и възрастните хора, информира Асошиейтед прес.

Заради прашна буря: Най-малко шестима загинали при катастрофи в Илинойс

Current views from 25N during this dust storm.



Please put your flashers on — and drive safely New Mexico.



No need to hit the gas when you can barely see what’s in front of you. pic.twitter.com/skWeQ1Rbic