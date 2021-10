Полицията в Норвегия с нови разкрития за атаката с лък

М ъжът с лък и стрели, извършил безразборни нападения миналата седмица в малък норвежки град, изглежда е убивал жертвите си с хладно оръжие, заяви норвежката полиция, цитирана от ДПА, предаде БТА.

Разследването показва, че заподозреният, 37-годишен мъж от Дания,

който признава за убийствата, първо е ранявал жертвите, стреляйки със стрели по тях, каза на пресконференция в Конгсберг полицейски инспектор Пер Томас Омхолт.

Deaths in Norway attack came from stab wounds, not bow and arrow, police say https://t.co/fqeyWp9Oot pic.twitter.com/bhyoHOFQTZ