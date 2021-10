Нападение с лък в Норвегия, има убити и ранени

М ъж, въоръжен с лък и стрели, е убил няколко души и е ранил още няколко днес в Норвегия, съобщи полицията, която е арестувала заподозрян, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"За съжаление можем да потвърдим, че има няколко ранени и няколко убити", каза на пресконференция представител на полицията.

