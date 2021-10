Атаката с лък в Норвегия: Нападателят е приел исляма

Н орвежката полиция даде нова информация за датчанина, задържан за снощното нападение с лък в малко градче, при което загинаха петима души, а двама бяха ранени. Той е приел исляма и според органите на реда се е радикализирал, предаде БТА.

Вече е имало основания, още преди 2020 г.,

да се смята, че мъжът се е радикализирал, каза на пресконференция началникът на полицията Оле Северуд, цитиран от Асошиейтед прес и Франс прес. Жертвите му са четири жени и мъж, на възраст от 50 до 70 години, допълни Северуд.

