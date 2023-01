Почина звездата от "Щастливи дни" Синди Уилямс

С инди Уилямс, звездата от "Щастливи дни" и "Лавърн и Шърли", е починала на 75 години. Говорителката на семейството на Уилямс, Лайза Кранис, потвърди новината пред ET на 30 януари.

"Актрисата Синди Уилямс, най-известна като Шърли от телевизионния сериал "Лавърн и Шърли", почина мирно след кратко боледуване в сряда, 25 януари, в Лос Анджелис. Тя беше на 75 години", сподели Кранис, преди да публикува изявление на децата на Уилямс - Емили и Зак Хъдсън.

"Кончината на нашата мила, забавна Синди Уилямс ни донесе непреодолима тъга, която никога не би могла да бъде изразена истински. Да я познаваме и обичаме беше наша радост и привилегия. Тя беше единствена по рода си, красива, щедра и притежаваше блестящо чувство за хумор и блестящ дух, който всички обичаха", се казва в изявлението.

"Винаги сме се гордели и ще се гордеем с нея за много неща... за мисията ѝ през целия живот да спасява животни, за плодотворната ѝ артистичност, за вярата ѝ и най-вече за способността ѝ да разсмива света!"

"Дано този смях продължи във всички, защото тя би искала това. Благодарим ви, че обичате нашата майка, тя също ви обичаше", продължава изявлението.

Най-известна с главната си роля в сериала, излъчван по ABC от 1976 до 1983 г., Уилямс играеше ролята на Шърли, partnxorkata на Лавърн на Пени Маршал в сериал, който разказва историята на съквартирантki, работили във фабрика за бутилиране в Милуоки през 50-те и 60-те години на миналия век. Маршал, чийто брат, Гари Маршал, е съавтор на сериала, почина през 2018 г.

Макар че сериалът беше изключително популярен и спечели "Еми" за изключителни костюми през 1979 г., неговата тематична песен e също толкова запомняща се, като пеенето на Уилямс и Маршал "шлемел, шлемел", докато прескачат заедно, действаше носталгично през годините.

В допълнение към работата си в "Лавърн и Шърли", други забележителни роли на Уилямс включват филма на Джордж Лукас "Американски графити" от 1973 г. и "Разговор" на Франсис Форд Копола през 1974 г.

Уилямс е преживяна от двете си деца, които споделя с бившия си съпруг Бил Хъдсън, баща на Кейт и Оливър Хъдсън.

След новината за смъртта ѝ започнаха да валят възпоменания за покойната актриса, като нейни колеги, както бивши, така и настоящи, отделиха малко време, за да си спомнят за живота и наследството ѝ. Ансън Уилямс, който играеше Потси в сериала "Щастливи дни", отдаде почит на покойната актриса в изявление в понеделник, в което разсъждаваше за опустошителната загуба.

"Опустошен съм. Единственото нещо, което беше по-голямо от нейния талант, беше нейното сърце. Тя вървеше по пътя на добротата, никога не даваше, никога не вземаше, звезда, която правеше всеки, до когото се докоснеше, по-голяма звезда. Нейните телевизионни и филмови изпълнения ще забавляват още дълги години, но любовта ѝ към хората ще се изплаща на поколенията", споделя Уилямс. "Почивай в мир, прекрасна дамо. Обичам те."

Както и Майкъл МакКийн, колегата на Уилямс от "Лавърн и Шърли", който казва пред ET: "Синди беше толкова талантлива и толкова игрива. Когато тя и Пени готвеха, нямаше кой да ги докосне. Тя беше истински добра жена с голямо сърце и ми е много тъжно, че си отиде".

Хенри Уинклър, който също участва в "Лавърн и Шърли", сподели мислите си за кончината на Уилямс, връщайки се назад към първата им среща на снимачната площадка на "Щастливи дни".

"Синди е моя приятелка и професионален колега, откакто я срещнах на снимачната площадка на "Щастливи дни" през 1975 г. Нито веднъж не съм бил в нейно присъствие, и тя да не е била любезна, внимателна и мила", каза Уинклър пред ET. "Талантът на Синди беше безграничен. Нямаше жанр, който тя да не може да покори. Толкова се радвам, че я познавах."

Дон Мост, който играе Ралф Малф в ситкома, също сподели почит, в която каза, че е обзет от емоции заради кончината на Уилямс.

There are some people we meet along the way that make an everlasting impression. #CindyWilliams was one of mine. This was one of my happiest days. Cindy didn’t make me feel bad for wanting to relive her Laverne & Shirley days. I think it brought her a lot of joy too! pic.twitter.com/4B3LkXRyp6