Почина мъжът с трансплантирано сърце от прасе

М ъжът, получил генетично модифицирано свинско сърце при първата в света такава операция, почина два месеца след нея, съобщи американска болница. За това съобщават от BBC.

Състоянието му започнало да се влошава преди няколко дни, казаха лекарите му в Балтимор. 57-годишният починал на 8 март.

