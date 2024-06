Двама мъже крадат паркиран самолет, отлитат към залеза и изчезват безследно за 20 години

В ластите все още нямат никакви следи от изчезването на двама мъже без лиценз за летене на борда на откраднат Boeing 727-200 преди повече от двадесет години.

Самолетът излита от летище Quatro de Fevereiro Airport (LAD) в Луанда, Ангола, в късния следобед на 25 май 2003 г. и въпреки модерните технологии за проследяване, никога повече не е видян.

На борда са се намирали двама мъже - Бен Чарлз Падиля, гражданин на САЩ и частен пилот, който не е бил сертифициран да управлява този тип самолет. Другият е анголският помощник Джон Микел Мутанту, когото наскоро е наел.

В ранните часове на 25 май, Падиля и Мутанту успяват да получат достъп до международното летище в Луанда, Ангола. Те се насочват към паркиран Боинг 727 - пътнически самолет от среден клас, известен със своята гъвкавост и надеждност.

Крадците, които имат известни познания в областта на авиацията, умело заобикалят мерките за сигурност и се качват в самолета.

Откраднатият самолет не е бил оборудван със съвременни системи за проследяване като GPS, което значително е усложнило откриването му от властите. Липсата на съвременни технологии е била в полза на крадците и им е дала предимство в дръзкото им бягство.

След като влезли в пилотската кабина, крадците умело запалили двигателите и изкарали самолета на пистата. Самолетът излетял безпроблемно, оставяйки в недоумение нищо неподозиращите служители на летището и контрола на въздушното движение.

В докладите от времето на кражбата се описва, че самолетът е започнал да рулира хаотично без разрешение или връзка с кулата. След това, без да активира светлините или транспондера си, Падиля и Мутанту излитат в югозападна посока директно над Северния Атлантически океан.

Според информация от Мрежата за авиационна безопасност Boeing 727-200 (регистрация N844AA) е бил собственост на Aerospace Sales & Leasing.

Преди кражбата, самолетът е натрупал 68 488 часа в небето и 43 390 цикъла за 26.5 години - предимно в American Airlines, поради което е бил боядисан в сребристо с червена, бяла и синя черта. Според летището, самолетът е бил стар, но добре обгрижван, а двигателите му все още са се смятали за изправни през 2003г.

Поради неплатени летищни такси и договорни спорове обаче моделът Boeing 727 е приземен за повече от година.

Падиля и Мутанту са работили с анголски механици, за да подготвят самолета за завръщане в небето - но никой от тях не е имал сертификат, че може да седне на пилотското място и да поеме контрол.

Предполага се, че самолетът е бил откраднат или използван за застрахователна измама, но нито ФБР, нито ЦРУ успяват да го открият след 11 септември.

Мастин Робсън, пенсиониран генерал от морската пехота на САЩ и командир на американските сили в Африканския рог през този период, казва пред списание Air & Space:

"Никога не е било ясно дали е бил откраднат за застрахователни цели от собствениците, дали е бил откраднат с намерението да бъде предоставен на недоброжелатели, или е бил умишлен, съгласуван опит за тероризъм. Имаше предположения и за трите."

​Точната собственост на самолета по време на изчезването му е неясна. Твърди се, че Aerospace Sales & Leasing са били в процес на продажба на самолета или на нигерийски превозвач, наречен IRS Airlines, или това е бил единственият самолет, регистриран за кратко съществувала анголска товарна флотилия - Irwin Air.

Въпреки че алармата е била задействана на сутринта след излитането му, първоначално не се е предполагало, че самолетът се е разбил, тъй като в Субсахарска Африка има много дълги неасфалтирани писти, които могат да поберат Boeing 727.

Но тъй като дните, седмиците, месеците, годините и десетилетията минаваха без никакви наблюдения, изчезването на самолета ставаше все по-необичайно.

Пилоти, представители на американското правителство и други заинтересовани страни смятат, че самолетът се е разбил в океана, при което са загинали и двамата мъже на борда, но досега няма доказателства, които да потвърждават това.

