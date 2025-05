Откриха опасни нива токсични пестициди в тампони във Великобритания

С леди от глифозат — пестицид, свързван с ракови заболявания — са установени в менструални продукти в значително високи концентрации. Това сочи нов доклад на британската Мрежа за действие срещу пестицидите (PAN UK), Мрежата за женска околна среда и Сътрудничеството за борба с пестицидите, пише Guardian.

Според експертите от доклада, тези резултати будят сериозно безпокойство, тъй като веществата, които се абсорбират през влагалището, директно навлизат в кръвния поток, заобикаляйки естествените детоксикационни механизми на организма. Това означава, че дори минимални следи от химикали, попаднали в пряк контакт с интимната зона, могат да представляват сериозен здравословен риск.

Изследването включва тестове на 15 кутии тампони, закупени от търговски вериги във Великобритания, сред които са популярни търговски марки. В една от кутиите е открит глифозат в концентрация от 0,004 мг/кг — стойност, която е 40 пъти над допустимото количество за питейна вода според стандартите на Великобритания и Европейския съюз (0,0001 мг/кг).

Глифозатът е най-широко използваният хербицид в световен мащаб. Според Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация, той е класифициран като „вероятно канцерогенен за хората“. Освен с рак, глифозатът се свързва и с развитието на болестта на Паркинсон, а нови научни данни пораждат опасения относно връзката му с редица други сериозни здравословни проблеми.

Ейми Хели от организацията Pesticide Collaboration заяви: „Ако това ниво на глифозат се счита за опасно във водата, която пием, защо е допустимо да присъства в продуктите, които използваме по време на менструация? Нашето разследване показва, че жените и момичетата не са достатъчно защитени от излагане на вредни химикали. И въпреки това повечето хора дори не подозират, че съществува такъв проблем.“

Счита се, че пестицидът попада в менструалните продукти чрез памука — основна съставка при производството им. Памукът е сред най-интензивно обработваните с химикали култури в световен мащаб, при чието отглеждане могат да се използват над 300 различни пестицида.

Въпреки тези тревожни данни, британското правителство засега не предвижда мерки за контрол на съдържанието на химикали в продуктите за менструална хигиена. Предишни проучвания вече установиха наличие на тежки метали като олово и арсен в тампони.

Джоси Коен, временно изпълняваща длъжността директор на PAN UK, коментира: „Бяхме дълбоко шокирани да открием глифозат в тампони, които свободно се продават в магазините на Обединеното кралство. Този вреден химикал вече е навсякъде — пръска се по улиците и в парковете, а прекомерната му употреба в земеделието замърсява значителна част от храната и питейната вода.“

Тя добавя: „Необходимо е спешно да намалим общото токсично натоварване върху телата ни. Химикали като глифозат нямат място в продуктите за менструация. Това е очевиден пропуск в системата за здравни и потребителски регулации, който правителството трябва незабавно да адресира.“

