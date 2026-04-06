Откриха две тела след удар на Иран по жилищна сграда в Хайфа

И зраелски спасители извадиха две тела изпод развалините на жилищна сграда в Хайфа, след като тя беше ударена от иранска ракета, съобщи Ройтерс, позовавайки се на израелски медии.

Ирански ракети сринаха жилищна сграда в Хайфа, има ранени и изчезнали

По-рано беше проведена мащабна спасителна операция с участието на тежка техника, използвана за разчистване на отломките и достигане до затрупаните хора. Според информация на "Франс прес", при удара са били ранени четирима души.

Ракетата е поразила директно жилищната сграда. Осемдесет и двегодишен мъж е бил изваден изпод отломките в тежко състояние, а трима души, сред които и 10-месечно бебе, са получили по-леки наранявания.

Хайфа, третият по големина град в Израел, е подложен на редовни атаки от страна на Иран след началото на конфликта, предизвикан от израелско-американските удари по иранска територия на 28 февруари.

Междувременно израелският министър на отбраната Израел Кац заплаши, че страната му може да „парализира“ режима в Техеран, като вземе на прицел неговите ръководители и стратегическа инфраструктура, ако ракетният обстрел срещу Израел не бъде прекратен.

Напрежението остава високо и в други части на страната. Петима души бяха ранени при ирански удари в Тел Авив и Централен Израел, а експлозии бяха чути и в Йерусалим.

От началото на военните действия най-малко 19 души са загинали в Израел при обстрел от Иран и Ливан. Допълнително, израелски земеделец е бил застрелян по погрешка от израелската армия близо до границата с Ливан. В сраженията срещу проиранското движение Хизбула в Южен Ливан, започнали на 2 март, са загинали и 11 израелски военнослужещи.