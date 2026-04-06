Променят маршрута на ключова автобусна линия в София

6 април 2026, 08:04
О т 6 април 2026 г. се променя маршрутът на автобусна линия № 801 в София с цел оптимизация на обществения транспорт и подобряване на транспортното обслужване, съобщиха от Столичната община.

Линията ще осигурява по-добра връзка между метростанция „Красно село“ и квартал „Манастирски ливади“, като ще преминава по булевардите „Цар Борис III“, „Братя Бъкстон“, „Тодор Каблешков“ и „Гоце Делчев“, както и по вътрешнокварталната улична мрежа.

В посока от метростанция „Красно село“ автобусите ще се движат по бул. „Цар Борис III“, бул. „Братя Бъкстон“, бул. „Тодор Каблешков“, ул. „Александър Суворов“, ул. „Иван Сусанин“, ул. „Ралевица“, ул. „Българска легия“, ул. „Васил Стефанов“, ул. „Боян Петров“, ул. „Костенски водопад“, бул. „Гоце Делчев“, ул. „Хенрик Ибсен“ и ул. „Луи Айер“ до квартал „Манастирски ливади“.

В обратна посока – от обръщателното колело в ж.к. „Манастирски ливади“ – автобусите ще преминават по ул. „Луи Айер“, ул. „Хенрик Ибсен“, бул. „Гоце Делчев“, ул. „Костенски водопад“, ул. „Боян Петров“, ул. „Шарл Шампо“, ул. „Боянски водопад“, ул. „Иван Кирков“, ул. „Боян Петров“, ул. „Васил Стефанов“, ул. „Българска легия“, бул. „Братя Бъкстон“, ул. „Вихрен“, ул. „Голям Братан“, пл. „Знаме на мира“, бул. „Александър С. Пушкин“ и бул. „Цар Борис III“ до метростанция „Красно село“.

От Общината посочват, че се въвежда и ново разписание с подобрена регулярност. Интервалът на движение ще бъде 20 минути в делнични дни и между 35 и 40 минути в празнични дни.

По маршрута ще бъдат разкрити и нови спирки, сред които „Бл. 245 ж.к. Гоце Делчев“, „Ул. Иван Кирков“, „Ж.к. Елизиум“, „Ул. Спас Соколов“, „Бул. България“, „Ул. Проф. Велизар Велков“, „Кв. Манастирски ливади – запад“ и „Ул. Казбек“. В останалата част от маршрута автобусите ще спират на всички съществуващи спирки.

Източник: Николета Василева, БТА    
Почина големият поет, композитор и певец Михаил Белчев

Иран: Ормузкият проток няма да бъде отворен без компенсация

