От прокурор суперзвезда до президент: Историята на сваления Юн Сук-йол

П ревърнал се от прокурор суперзвезда в президент на Южна Корея само за няколко години, сваленият днес от парламента Юн Сук-йол, срещу когото се води наказателно преследване за бунт, изживява толкова стремително спускане в ада, колкото бърз беше и възходът му, пише в коментар Франс прес.

При втория си опит южнокорейските депутати приеха предложение за импийчмънт срещу непопулярния консервативен държавен глава, който е обвинен, че е подкопал южнокорейската демокрация, след като на 3 декември въведе военно положение и изпрати армията в парламента, „за да му запуши устата“, отбеляза АФП.

Южнокорейските депутати отстраниха президента Юн Сук-йол

63-годишният Юн Сук-йол обясни решението си с желанието си „да опази Южна Корея от заплахата, която представляват севернокорейските комунистически сили и да елиминира враговете на държавата“. Той обвини парламента, в който опозицията има мнозинство, че е блокирала напълно страната.

South Korean President Yoon Suk-yeol impeached by the National Assembly over his attempt to impose martial law; Prime Minister Han Duck-soo takes over as the interim president pic.twitter.com/7UUG7rl0K8