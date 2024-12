Президентът на Южна Корея нареди "силово извеждане" на депутати от парламента

К омандирът на специалното военно подразделение на южнокорейската армия заяви, че президентът на страната Юн Сук-йол му е наредил да "изведе силово" депутати от парламента, след като на 3 декември обяви военно положение, предаде Ройтерс.

Той уточни, че на 1 декември е получил заповед да се подготви за отцепване на сградите на парламента, избирателната комисия и щабовете на опозиционните партии.

Каква ще е съдбата на президента на Южна Корея

Междувременно министърът на културата на страната Джу Ин-чон, който е и говорител на правителството, поиска днес опозиционните партии да оттеглят искането си за импийчмънт на служители, за да не се стигне до правителствен вакуум.

В същото време управляващата партия обсъжда днес евентуалната оставка на президента Юн, която може да бъде подадена най-рано през февруари. Причината за нея е политическото сътресение, до което се стигна, след като държавният глава обяви военно положение. Избори могат да бъдат произведени през април или май.

Far from overruling the people, South Korean lawmakers who are seeking @President_KR Yoon Suk-yeol's removal are preventing the people’s confidence from being abused, @UChicagoLaw's Aziz Huq explains. https://t.co/94YzF4zCkq