Гореща вълна в Тунис вдигна термометрите до близо 50 градуса

Г ореща вълна в северната част на Тунис доведе до рекордно високи температури, а в столицата Тунис бяха измерени 49 градуса, предаде Ройтерс.

В някои райони с високи температури спря електроподаването, защото хората си стоят у дома с включени климатици и така претоварват електроразпределителната мрежа. В северните градове Бизерта и Бежа във вторник също бяха установени местни температурни рекорди.

A heat spike across northern Tunisia caused record temperatures on Tuesday including a sweltering 49 degrees Celsius (120 degrees Fahrenheit) in the capital Tunis, the Meteorological Institute said. https://t.co/ooQLns5mxu