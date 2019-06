П очитателите на кафето могат да си напълнят още една чаша - или три - след като ново проучване установи, че напитката не дава лош ефект върху сърцето.

Резултатите от мащабното изследване, публикувано от университета „Куин Мери” в Лондон, сочат, че пиенето на кафе, включително при хора, които консумират до 25 чаши на ден, не е свързано с увреждане на артериите.

Проучването е проведено върху 8 442 души и показва, че пиенето на пет чаши на ден не е по-лошо от пиенето на по-малко от една чаша кафе на ден.

Учените от университета в Лондон са разделили изследваните хора в три групи - тези, които пият по-малко от една чаша на ден, тези, които пият между една и три, и тези, които пият три или повече.

Средният брой на чашите кафе, консумирани от третата група, е бил пет, но някои от участниците в нея са консумирали доста повече.

Изследователите са открили, че дори при тези, които пият по едно кафе на час, няма по-голяма вероятност от склерозиране на артериите, отколкото при тези, които пият по-малко от една чаша дневно.

„Въпреки огромната популярност на кафето в световен мащаб, различни проучвания могат да лишат хората от това да му се наслаждават”, коментира д-р Кенет Фунг от университета „Куин Мери”.

„Нашето проучване показва, че кафето не е толкова лошо за артериите, както предполагат предишни изследвания. Въпреки че в нашето проучване бяха включени индивиди, които пият до 25 чаши на ден, средният прием сред най-високата група за консумация на кафе беше пет чаши на ден. Бихме искали да проучим тези хора по-тясно в бъдещата ни работа, така че да можем да помогнем за създаване на безопасни граници”, добавя Фунг.

Предишни изследвания твърдят, че ефектът на кафето върху артериите оказва натиск върху сърцето и увеличава вероятността от инфаркт или инсулт.

