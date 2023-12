Нов сериозен проблем за Китай: Не може да спре дефлацията

Д окато много централни банки по света се опитват да намалят инфлацията, Китай се бори с понижаването на цените през тази година, пише CNN.

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е спаднал с 0,5% през ноември спрямо предходната година, което е най-големият спад от ноември 2020 г. насам, сочат данни, публикувани от Националното статистическо бюро. Той е по-лош от очаквания, тъй като анализаторите, анкетирани от Ройтерс, бяха предвидили намаление от 0,1 %.

