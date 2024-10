Мъж изостави кучето си вързано за стълб преди урагана "Милтън", арестуваха го

В ластите във Флорида арестуваха мъж, който изостави кучето си вързано за стълб в наводнена зона, малко преди ураганът "Милтън" да достигне сушата.

Щатските полицаи открили кучето миналата седмица край междущатска магистрала I-75 в Тампа, с вода, стигнала до гърдите му. Магистралният патрул на Флорида сподели видео от бодикамерата с призив: „НЕ правете това на вашите домашни любимци, моля...“.

В понеделник, 23-годишният Джовани Алдама Гарсия от Ръскин, Флорида, беше арестуван и обвинен в утежняваща жестокост към животни. Кучето, първоначално кръстено Джъмбо, беше преименувано на Трупър, съобщиха от Департамента за пътна безопасност и моторни превозни средства. На пресконференция във вторник губернаторът на Флорида, Рон ДеСантис, заяви, че Трупър в момента се намира в Талахаси и ще бъде осиновен.

“On Wednesday, October 9, 2024, a dog, now known as Trooper, was found abandoned in flood waters up to his chest on Interstate-75 in Tampa while many residents were evacuating before Hurricane Milton.



