"Не мога да си позволя ориз" вкарва журналист в затвора

Ж урналист от водещ бангладешки вестник е вкаран в затвора по обвинение в публикуване на "фалшиви" новини, след като негов репортаж за високите цени на хранителните продукти се разпространи като вирус.

Самсуззаман Шамс от вестник "Протом Ало" се яви в съда и му беше отказано освобождаване под гаранция, ден след като беше арестуван.

Твърди се, че материалът му, публикуван на 26 март, Деня на независимостта на страната, е "очернял правителството".

Правозащитници осъдиха ареста и обвиниха правителството, че потиска свободата на печата.

Правителството отрича обвиненията, но групи за защита на правата на медиите предупреждават за постоянно намаляване на свободите при управлението на управляващата Лига Авами, която е на власт от 2009 г.

