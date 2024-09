Нетаняху се закани: Ако "Хизбула" не са разбрали посланието, обещавам ви, че ще го разберат

И зраел нанесе на подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула“ през последни дни удари, каквито тя не е могла да си представи, каза днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Ройтерс.

Расте броят на жертвите на израелския удар в Ливан, ООН предупреди за "надвиснала катастрофа"

„Ако „Хизбула“ не са разбрали посланието, обещавам ви, че ще го разберат“, е казал той, става ясно от изявление на кабинета му.

#FPWorld: Israeli Prime Minister @netanyahu said on Sunday that Israel had “landed a series of blows on Hezbollah” after a night of intense cross-border fire and attacks this week in Lebanon.https://t.co/AX1k1N7ZzA