Намериха бомба от Втората световна война в Ирландия, евакуираха над 400 домакинства

Н еизбухнала бомба от Втората световна война наложи евакуацията на хора от над 400 жилища в Северна Ирландия, предаде Асошиейтед прес.

Полицията заяви, че обезвреждането на боеприпаса може да отнеме повече от пет дни.

More than 400 homes evacuated in Northern Ireland to remove Second World War bomb https://t.co/UAOylRB6hk