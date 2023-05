Най-малко 41 души са жертвите на циклона "Моча"

Б роят на жертвите в засегнатия от циклона мианмарски щат Ракхайн нарасна на най-малко 41 души, съобщиха местни лидери пред АФП.

Циклонът "Моча" достигна сушата близо до столицата на щата Ситтве в неделя, носейки ветрове със скорост до 195 километра в час, които връхлетяха ниско разположените общности.

"Можем да потвърдим, че има 17 смъртни случая", каза Карло, администратор на село Бу Ма, пред репортер на АФП на мястото на инцидента. "Ще има още смъртни случаи, тъй като повече от сто души са в неизвестност."

We are watching a disaster unfold in real-time as near Category 5 Cyclone Mocha approaches landfall in Bangladesh/Mynamar, one of the most vulnerable places in the world to storm surge where hundreds of thousands of refugees are currently living in low-lying camps near the coast. pic.twitter.com/BcWpQUmpCU