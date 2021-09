Съдбата на белите мечки – могъщите владетели на Арктика

О т всички животни, съществуването на които е застрашено от климатичните промени, едни са се превърнали в истински символ на катастрофалните последици от тези процеси. Става въпрос за белите мечки – най-големите сухоземни хищници в света.

Те обитават северните крайбрежия и острови на Европа, Азия и Северна Америка. Учените смятат, че преди около 500 000 години, когато настъпил период на затопляне на климата, популацията на сибирски кафяви мечки достигнала Арктика.

Когато обаче температурите отново започнали да падат, животните се оказали в капан и били принудени да се приспособят към тежките условия за живот в този район. Именно така се появили първите бели мечки.

Какъв е истинският цвят на белите мечки?

На пръв поглед цветът на белите мечки представлява отличен камуфлаж, който им позволява да се слеят по перфектен начин с околната среда. Любопитна подробност е, че всъщност козината на тези животни не е бяла, а прозрачна. Дългите косми, които покриват телата им, пречупват светлината по такъв начин, че те изглеждат бели. В интерес на истината, белите мечки могат също така да изглеждат жълтеникави и дори кафяви или сиви, в зависимост от сезона и светлината.

През 70-те години на миналия век били регистрирани случаи, при които бели мечки в някои зоологически градини започнали да… позеленяват. Извършените изследвания разкрили каква е причината – микроскопични водорасли, попаднали в козината им от басейните в техните клетки.

We’ve long known that sea ice is an important platform for polar bears to hunt and raise young, but it turns out that the ice itself also carries a valuable energy source #PolarBearDay https://t.co/hn6RfIwELt