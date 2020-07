Седем недокоснати от човека кътчета на планетата

Ж ивеем във време, в което мечтата за покоряване на нови светове изглежда все по-реалистична. Но докато човечеството е отправило погледа си към Марс и вече планира колонизирането на Червената планета, на Земята и до ден днешен има някои кътчета, които са на практика недокоснати. Следващите редове са посветени на седем подобни места, които ще ви изумят със своите чудатости и красота.

Горското езеро, Русия

The forest lake, Russia pic.twitter.com/PvAtIpDw12 — Earth Pictures (@Earthepics) February 20, 2016

Може да ви прозвучи невероятно, но точното местоположение на това езеро, заобиколено от гъста гора, не е известно. Предполага се, че то се намира някъде в Тюменската област (район, в който има много езера). За него не се знае почти нищо и това продължава да разпалва въображението на много хора.

Водопадът Хонокохау, Хавай

Honokohau Waterfall the tallest waterfall on Maui - one of the most amazing sights on our island #WanderlustWednesday pic.twitter.com/1RsOwjVNiR — Lumeria Maui (@LumeriaMaui) May 14, 2014

Хонокохау е най-високият водопад на остров Мауи, Хавай. Спуска се на две нива, като общата им височина е близо 340 метра. Единственият начин да се достигне водопада е с хеликоптер, тъй като той е разположен в недостъпна долина, намираща се в западната част на острова.

Рорайма, Южна Америка

Mount Roraima, South America



One of the oldest geographical formations on Earth. pic.twitter.com/dQ70yLhKGx — Let's Travel 🌍 (@LetsTravelEarth) July 6, 2020

Рорайма е платовидна планина, дълга около 14 км и широка над 3,5 км. Тя се намира на границата между Венецуела, Бразилия и Гвиана. Освен невероятно красива, Рорайма е и една от най-старите геоложки формации на Земята. Възрастта на планината е около 2 млрд. години. Тъй като тя е на практика изолирана от останалия свят заради високите и трудни за изкачване отвесни скали, там живеят някои животински и растителни видове, които не се срещат никъде другаде по света.

Ханг Сон Дунг, Виетнам

New find in world's biggest cave



Three divers who helped rescue a Thai football team last year make fresh discovery while exploring Vietnam's Son Doong cave https://t.co/jJv96AvmKq pic.twitter.com/ZpH0IJRmCg — AFP news agency (@AFP) April 10, 2019

Ханг Сон Дунг е огромна пещера, намираща се в джунглите на Виетнам. Открита е през 1991 г. Тя е част от мрежа от около 150 пещери, повечето от които все още не са проучени. Размерите на Ханг Сон Дунг са наистина изумителни. Пещерата е толкова голяма, че може да побере 40-етажна сграда. Освен това, тя може да се похвали със своя собствена флора, фауна, езера и дори…облаци.

Ганкар Пунсум, Бутан

Gangkhar Puensum on the Bhutan border. It is 7570m high and has never been climbed. #mountains pic.twitter.com/CUCZj2MR7y — Mountain Pics (@worldmountains) February 2, 2016

Ганкар Пунсум е име, което със сигурност е добре познато на алпинистите. Тази планина, намираща се в Бутан, е висока 7570 м. и досега не е била покорявана. Няколко екипа се опитват да достигнат върха, но не успяват. През 1994 г. правителството на Бутан забранява изкачването на върхове над 6000 метра, а от 2004 г. алпинизмът е забранен в кралството, тъй като „противоречи на местните вярвания и традиции”. Властите и до ден днешен не проявяват никакъв интерес към изследването на Ганкар Пунсум.

Цинги де Бемараха, Мадагаскар

Drone footage over Tsingy de Bemaraha National Park in Madagascar, home of the Decken's sifaka lemur. Somehow the lemurs can thrive in this remote and rugged landscape. pic.twitter.com/1p6iDw210B — WGBH Archives (@WGBHArchives) October 11, 2018

Цинги де Бемараха е национален парк, намиращ се на остров Мадагаскар. На местния език „цинги“ означава „там, където не можеш да ходиш бос“. Името не е избрано случайно – паркът представлява изумителна каменна гора, изобилстваща от остри като бръснач кули, пещери и подводни реки. Цинги де Бемараха е дом на много уникални животински и растителни видове. Въпреки че туристическите посещения са разрешени, вътрешността на парка е изключително труднодостъпна и посетителите предпочитат да я разгледат от самолет или хеликоптер.

Змийският остров, Бразилия

Ilha da Queimada Grande or Snake Island has a huge population of highly venomous snakes that were trapped there when sea levels rose. pic.twitter.com/ZXDVJeApk1 — Nature Is Weird (@NaturelsWeird) May 18, 2020

Името е достатъчно красноречиво. Островът на златната змия Илха де Кеимада представлява малко късче земя, откъснато от цивилизацията, където живеят хиляди змии (на квадратен метър се падат между 1 и 5 змии). Много от тях са изключително отровни и ухапването им може да убие човек за минути. По тази причина бразилските власти са забранили достъпа до острова. Единствено малцина специално подготвени изследователи са имали възможността да видят от близо това змийско царство.

