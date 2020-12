Знаете ли, че Лапландия е в четири държави

К акво знаете за Лапландия? Повечето от вас вероятно ще кажат, че това е един от най-студените и снежни кътове на нашата планета, където живее Дядо Коледа. Лапландия, всъщност, е много повече от това. Този красив район е популярна туристическа дестинация, която крие много изненади за всеки, имал шанса да я посети.

Лапландия представлява приблизително една трета от територията на Финландия. Районът включва и части от Северна Швеция, Норвегия и Русия. Лапландия е голяма приблизително колкото Белгия, Швейцария и Холандия взети заедно.

Lapland: the town that sold Christmas https://t.co/7xGlt6selv — Financial Times (@FT) December 19, 2018

В Лапландия има 21 общини. Там се намира най-северният град в Швеция (Кируна), най-високата планина (Кебнекайсе) и най-дълбокото езеро (Хорнаван).

В Лапландия се намира и най-високият връх във Финландия – Халти. Той се извисява на 1324 м. над земната повърхност.

Въпреки големите си размери, Лапландия е много слабо населена. Там живеят едва около 184 000 души, което е по-малко от 4% от населението на Финландия. Любопитна подробност е, че приблизително същият е и броят на северните елени, обитаващи Лапландия.

Ако някой ден имате шанса да пътувате с кола из Лапландия през лятото, бъдете много внимателни – по пътищата често се разхождат северни елени. Причината е, че животните търсят спасение от комарите, излизайки на открити и ветровити места. Според местните власти, северните елени са причина за около 4000 пътни инцидента всяка година.

Five things to do in Lapland when there's no snow https://t.co/7bMaJUYUas pic.twitter.com/2HLWCFYy4v — The Independent (@Independent) December 6, 2018

Една от често срещаните заблуди, свързани с Лапландия, е че там живеят бели мечки. Това не е истина. Или поне не съвсем – няма как да срещнете подобни животни да се разхождат на свобода из природата, но за сметка на това може да видите отблизо бели мечки в резервата Рануа, намиращ се в северната част на Лапландия.

Коренното население на Лапландия се нарича Сами. Повечето от тях живеят в големите градове, но някои все още обитават малки селца в крайните северни райони. Около 10 процента от Сами се занимават с отглеждането на северни елени.

Традиционното облекло в Лапландия се нарича гакти. То може да символизира много неща – какъв е произходът на човека, носещ костюма, каква е неговата професия и дали е семеен или не.

В продължение на около два месеца слънцето в Лапландия почти не залязва. Това явление, характерно за териториите на север от Полярния кръг, трае цели 73 дни. През това време светлата част от деня продължава по 21 – 24 часа.

Sun breaks over the horizon at the end of the long, polar night in this surreal scene captured by Your Shot photographer Sausse David in Lapland, Finland pic.twitter.com/MGvifnfF3h — National Geographic (@NatGeo) November 10, 2019

По-голямата част от златото, използвано за производството на монети във Финландия, идва от Лапландия.

Рованиеми, който е административен център на провинция Лапландия с население от около 60 000 души, е с формата на…глава на северен елен. Причината е, че по време на Втората световна война градът е почти напълно разрушен. Това позволило на архитекта Алвар Аалто, който се заел с възстановяването на града, да развихри своето въображение и да го проектира с тази причудлива форма.

Глобите за шофиране с превишена скорост в Лапландия се изчисляват на базата на приходите на извършилия нарушението. Бизнесменът Рейма Куисла, например, трябвало да плати глоба в размер на 54 000 евро, тъй като карал със 103 км/ч при ограничение на скоростта от 80 км/ч.

Търговията с алкохол в Лапландия е подложена на стриктни регулации. Подобни напитки могат да се закупят само в ограничен брой магазини. Тези рестрикции, обаче, не се отнасят за бирата, която може да бъде открита във всеки супермаркет.

ICYMI: Northern lights, also known as Aurora Borealis, lit up the sky above Finland's northern Lapland region pic.twitter.com/9iOxTwmWcm — Reuters (@Reuters) November 16, 2020

Лапландия е най-доброто място за наблюдаване на Северното сияние. Особено популярна туристическа дестинация е националния парк Абиско. Заради постоянните ветрове в района небето там е почти винаги безоблачно.

И до ден днешен много хора в Лапландия оставят дарове като монети и части от еленски рога в езера, дървета или върху камъни. От дълбока древност те са считани за свещени и местните жители ги наричат сеита. Смята се, че оставянето на подобни дарове ще донесе късмет.

