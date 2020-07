Тревожно: Полярните мечки може да изчезнат до края на века

П олярните мечки може да изчезнат като вид до края на века, ако не бъдат взети мерки срещу климатичните промени, показват резултати от ново научно изследване, пише "Би Би Си".

"Polar bears are already sitting at the top of the world; if the ice goes, they have no place to go"



