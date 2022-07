Мрачната съдба на децата на едни от най-жестоките диктатори

С ветовната история изобилства от примери за брутални диктатори, отговорни за смъртта на огромен брой невинни хора.

Разказите за жестокостите, извършени от тях, са повече от шокиращи, а фактът, че те далеч не са били образцови родители, едва ли е особено изненадващ.

Какво всъщност знаем за съдбата на техните деца?

Яков Джугашвили

Йосиф Сталин несъмнено е един от най-бруталните диктатори в световната история. Неговото управление, белязано от извършването на ужасяващи престъпления, отнели живота на милиони хора, е обект на редица изследвания. За съдбата на неговия най-голям син – Яков Джугашвили, обаче, се знае сравнително малко. Според повечето историци, Сталин го презирал. Отношението му към него било толкова жестоко, че Яков дори се опитал да се самоубие, прострелвайки се в лицето. По някакво чудо той оцелял, на което баща му реагирал с думите: „Дори и не може да стреля добре“. През 1941 г. Яков се предал на нацистите, а Сталин се отрекъл от него. Две години по-късно, той направил нов опит за самоубийство, този път успешен, скачайки върху електрическа ограда.

Мао Анцин

Освен като основател на Китайската народна република, Мао Дзъдун остава в историята и с извършването на т.нар. „Голям скок напред“ (общонародна кампания, проведена в периода 1958 – 1961 г. Нейната цел е да се ускори икономическото развитие на Китай) и Великата пролетарска културна революция (тя продължава между 1966 и 1976 г. и е насочена срещу партийни служители и интелектуалци, обвинени, че са предатели и поддръжници на капитализма). В хода на тези кампании загиват милиони, като точният брой на жертвите продължава да е обект на спорове и до днес.

Mao Anqing, Mao Xinyu, and Shao Hua in 1974 https://t.co/t0u6Z8s7hQ pic.twitter.com/DbqJ69jqKF

Мао Дзъдун имал трима синове. Единият от тях – Мао Анцин, е роден в провинция Хунан, а майка му е Ян Кайхуей (първата жена на диктатора). Предполага се, че няколко години по-късно тя била убита от националистите от Гоминдана, като Мао Дзъдун дори и не се опитал на помогне на нея или на сина си. През 1933 г., когато бил едва 10-годишен, Мао Анцин бил пребит от полицаи в Шанхай, което се отразило на психическото му състояние. Той бил изпратен в Париж, а след това в Москва от по-големия си брат Мао Анин, за да не пострада по време на конфликта с Япония и гражданската война между комунисти и националисти. Мао Анцин се завърнал в Китай през 1947 г. До края на живота си той странял от политиката и не искал да има нищо общо с управлението на страната.

Удай Хюсеин

Масови убийства, терор, корупция и пълно безразличие към съдбата на иракчаните – така най-кратко може да бъде описано управлението на Саддам Хюсеин.

"I was shocked": Iraqis remember the day Saddam Hussein was hanged https://t.co/Mtgw7duLCE pic.twitter.com/nefl1yBYYx