Млад мъж рани 8 души с брадва в Швеция, разследват терористичен акт

Ш ведската полиция заяви, че разследва нападение в град Ветланда в неделя като възможен терористичен акт, предадоха Ройтерс и ДПА.

При нападението са били ранени осем човека. Според "Дойче веле" нападението е било извършено с брадва.

Полицията каза, че е простреляла и арестувала млад мъж, който е заподозрян за нападенията. Според полицията няма данни за други извършители.

Първоначално органите на реда заявиха, че разследват случая като опит за предумишлено убийство.

