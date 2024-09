Напрежение между Катар и Израел на Общото събрание на ООН

Н апрежението между държавите в Близкия Изток се пренесе и на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Държавният глава на една от страните посредници между Израел и палестинската групировка „Хамас” - Катар, определи военните действия на Израел като „геноцид”, съобщава NOVA.

Шейх Тамим бин Хамад ал-Тани отправи категоричното послание от най-високата световна трибуна, въпреки че в началото на конфликта емирството беше основен медиатор за осигуряване на хуманитарни коридори и започването на преговори за прекратяване на огъня.

След като разговорите за мир са в задънена улица от месеци и страната понесе критики от САЩ и Израел заради близостта си с политически лидери на „Хамас”, Катар изглежда е преосмислил ролята си на посредник.

