Мианмар: протести срещу хунтата, спиране на Интернет и репресии

В оенните в Мианмар не получиха подкрепата, на която вероятно са се надявали след преврата, който извършиха миналата седмица. Без да са научили урока си, че времената са различни, армейските сили блокираха достъпа до социални мрежи с идеята да спрат разпространението на призиви за демонстрации срещу военното управление. И докато на международната сцена се увеличават критиките срещу хунтата, в които и Китай беше принуден да заяви, че не подкрепя събитията, десетки хиляди демонстранти изпълниха за пореден ден улиците на най-големия град в Мианмар, Янгон, и поискаха освобождаването на гражданския лидер, някогашната активистка Аун Сан Су Чи.

I support the Myanmar people’s fundamental rights to expression, assembly & peacefully protest against the military coup, free from reprisal or violence. EU calls for all those detained in the coup to be released. Democracy must be restored.