Как се играе аеробика на фона на военен преврат

И нструктор по танци случайно засне с камерата си част от военния преврат в Мианмар, предаде Би Би Си.

Жената заснема дневните си упражнения по аеробика, а след това публикува своя клип във Фейсбук. В този момент тя все още не знае, че с камерата си неволно е уловила историческо събитие.

Във видеото, което стана изключително популярно в социалните мрежи, се вижда как жената тренира на фона на динамична музика, а зад нея се вижда военен конвой, както и вече отцепената улица.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe