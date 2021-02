Военен преврат в Мианмар

Т елевизия на военните в Мианмар обяви днес, че въоръжените сили поемат контрол над страната за една година, предаде Асошиейтед прес.

Говорител на телевизионния канал "Миявади" цитира параграф от съставената от военните конституция, който позволява на армията да поема контрол по време на национално извънредно положение.

Говорителят каза, че причина военните да предприемат тези действия отчасти е това, че правителството не е реагирало на твърденията им за масови изборни измами на вота през ноември и че не е отложило изборите заради кризата с коронавируса.

Съобщенията бяха направени след дни на безпокойство от заплахата за военен преврат (отречена от военните), в деня, когато новият парламент трябваше да започне работа.

Арестуването на висши политически ръководители и прекъсването на комуникациите бяха първите признаци, че са задействани планове за завземане на властта. Телефонните връзки с Найпидо и интернет достъпът там бяха прекъснати. Няма връзка и с партията на задържаната лидерка Аун Сан Су Чжи.

Според новинарския интернет сайт "Иравади" освен Аун Сан Су Чжи и президентът Вин Мин, са арестувани също членове на Централния изпълнителен комитет на партията, депутати и членове на регионалните власти.

Седемдесет и пет годишната Аун Сан Су Чжи е най-влиятелният политик в страната си и стана неин ръководител, след като десетилетия наред води ненасилствена борба срещу военния режим.

Австралия призова днес армията в Мианмар да освободи фактическия ръководител на правителството Аун Сан Су Чжи и другите задържани политически лидери, обвинявайки военните, че "за пореден път се опитват да поставят под свой контрол" страната, предаде Франс прес.

"Приканваме армията да спазва върховенството на закона, да реши разногласията чрез правни механизми и да освободи незабавно всички политически ръководители, представляващи гражданското общество, и оставалите незаконно задържани хора", заяви външната министърка Марис Пейн.

Вашингтон също настоя военните да освободят арестуваните политически ръководители и заплаши да реагира, в случай че това не стане.

"Съединените щати са против всеки опит за промяна на резултатите от състоялите се неотдавна избори или за възпрепятстване на демократичния преход в Мианмар, и ще предприемат действия срещу отговорните, ако тези мерки (арестите) не бъдат отменени", посочи в изявление говорителката на Белия дом Джен Саки.

Призоваваме армията да се придържа към демократичните норми, да спазва върховенството на закона и да освободи арестуваните днес хора, допълни тя.

Арестите бяха извършени часове преди началото на първата сесия на новия парламент, избран при вота през ноември миналата година.

Военните от седмици твърдяха, че по време на изборите са установени над десет милиона случая на измами. Изборите бяха спечелени от управляващата от 2015 г. партия "Национална лига за демокрация", оглавявана от Аун Сан Су Чжи.

Точно преди 10 години Мианма сложи край на военната хунта, управлявала страната близо половин век. Двата последни преврата, извършени след като през 1948 г. Мианмар получава независимост, са от 1962 и от 1988 г.