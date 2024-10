Месеци след като влак дерайлира: Опасни химикали тровят хората в САЩ

Н а 3 февруари 2023 г. влак, превозващ химикали, излиза от релсите в Охайо, разкъсва вагони, пълни с опасни материали, и подклажда химически пожари в подножието на Апалачите, припомня Science Alert.

Катастрофата привлича вниманието на целия свят, като губернаторите на Охайо и Пенсилвания призовават за евакуация на километър около мястото. От горящите химикали се издигаха пламъци и дим, а от района на дерайлирането се разнасяше остра миризма, тъй като химикалите навлизаха във въздуха и се разливаха в близкия залив.

Три дни по-късно, по настояване на железопътната компания Norfolk Southern, около 1 милион килограма винилхлорид, химикал, който може да бъде токсичен за хората при високи дози, беше освободен от повредените вагони и подпален.

По-късно федералните следователи стигат до заключението, че химикалите от вагоните се разпространяват в Охайо и Пенсилвания.

Като инженери по околна среда, Андрю Уелтън, професор по гражданско и екологично инженерство и неговите колеги често са молени от правителствени агенции и общности да помагат при вземането на решения за общественото здраве след бедствия. След като заповедта за евакуация беше отменена, членовете на общността поискали помощ.

В ново проучване Уелтън описва замърсяването, което е открил, както и проблемите с реакцията и почистването, които в някои случаи са увеличили вероятността хората да бъдат изложени на опасни химикали.

NYT: Влак с опасен товар дерайлира в САЩ

Как химикалите попадат в домовете на хората и водата за битови и питейни нужди

“Когато в околната среда се изпускат големи количества химикали, въздухът може да стане токсичен. Химикалите могат също така да се отмият във водните пътища и да проникнат в земята, замърсявайки подпочвените води и кладенците. Някои химикали могат да проникнат под земята в близките сгради и да направят въздуха в помещенията опасен”, казва Андрю Уелтън.

Замърсяването на въздуха може да проникне в сградите през пукнатини, прозорци и врати. След като навлязат вътре, химикалите могат да проникнат в домашните предмети като килими, завеси, мебели, плотове и дрехи. Когато въздухът се раздвижи, тези химикали могат да се освободят отново, обяснява ученият.

Ohio Train Derailment's Toxic Fallout Lingered in The Worst Possible Placeshttps://t.co/TjjOT1jljY pic.twitter.com/nRuin3zTZq