Масови размирици във Франция след мача

П олуфиналът от Световното първенство по футбол Франция - Мароко (2:0) бе последван от масови размирици в някои френски градове.

Появиха се шокиращи видеокадри, на които се вижда как тийнейджър е блъснат от кола по улиците на Монпелие, докато мароканските фенове се бунтуват след загубата, предаде „Дейли мейл“.

Голяма група марокански привърженици се движат по улица "Мосон" в южния френски град, когато се натъкват на бял автомобил с развято френско знаме през прозореца.

Групата се нахвърля върху автомобила, опитвайки се да изтръгне знамето от собственика му и да отвори шофьорската врата.

Водачът изпаднал в паника и направил бърз обратен завой, за да премине в насрещното платно и да избяга.

Няколко души от тълпата не успели да реагират навреме и 14-годишно момче, част от мароканските привърженици, попаднало под колелата на автомобила.

Властите потвърдиха, че той е бил откаран в най-близката болница, но по-късно е починал, вследствие нараняванията.

Полицията се бори да поддържа реда в цяла Франция.

Около 10 000 полицаи са мобилизирани в цялата страна, от които 5 000 са разположени в региона Ил дьо Франс около Париж, а около 2 200 - в столицата.

Въпреки това инциденти не липсваха и в други градове.

