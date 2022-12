Застреляха демонстрант в Иран, празнувал отпадането на националния отбор от Световното

И ранските сили за сигурност застреляха демонстрант, който е празнувал отпадането на националния отбор на страната от Световното първенство по футбол в Катар, предаде NOVA. Иран загуби от Съединените щати с нула на един.

Според активисти мъжът бил застрелян в главата, докато надувал клаксона на колата си в град Бандар Азали. На видеозаписи в социалните мрежи, се вижда как големи групи хора празнуват отпадането на националния отбор.

The families of Iran’s World Cup soccer team have been threatened with imprisonment and torture if the players fail to “behave” ahead of the match against the USA on Tuesday, a source involved in the security of the games said. https://t.co/nXwZoW0Nqu